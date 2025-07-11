Российский танк Т-72Б3М с устрашающим обликом с усиленной бронёй возглавил наступательные действия в районе Дылеевки на Торецко-Константиновском направлении в ДНР 10 июля. Эта бронированная машина, напоминавшая то ли вершину инженерной мысли, то ли грозного механического монстра из хоррор-фильма, уверенно продвигалась вперёд, невзирая на плотный огонь украинских FPV-дронов.

По данным «Военкоров Русской весны», в ходе сражения танк успешно выдержал шестьдесят прямых попаданий ударных беспилотников противника.

Танк, попавший на фронт из фильма ужасов. Видео © Telegram / Военкоры Русской весны

После недавнего боя внешний вид машины стал ещё более агрессивным. В антидроновой сетке на башне застряли фрагменты украинских беспилотников. Эти обломки теперь выполняют роль защитных амулетов, отсылая к древней традиции выставлять трофеи поверженных врагов на оборонительных сооружениях.

Т-72 обладает многослойной защитой, интегрирующей все полевые модификации, разработанные в ходе СВО. Помимо заводской и динамической брони, его корпус по периметру усилен решетчатыми экранами, резинотканевыми фартуками для противоосколочной защиты и стальным противокумулятивным козырьком от FPV-дронов. Внутри этой плотной металлической структуры, вероятно, размещены системы РЭБ, чьи антенны вынесены наружу для предотвращения экранирования сигнала массивом брони.