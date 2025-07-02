Мой «Моби Дик: »Боец СВО лишился ноги при «охоте» на Abrams и вернулся ради мести

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) произошла необычная история. Офицер, участвовавший в боях за Очеретино, загорелся желанием уничтожить замеченный им американский танк Abrams. Охваченный азартом офицер начал преследование бронемашины, но во время погони подорвался на мине, лишившись ноги. Об этом военный рассказал ИА Регнум.

Несмотря на тяжёлое ранение, боец прошёл курс реабилитации и, движимый жаждой мести, вернулся в строй с целью завершить начатое. В его восприятии Abrams превратился в подобие «Моби Дика» для капитана Ахава, став навязчивой целью, которую необходимо достичь любой ценой.

«Почему я вернулся? Ну так ведь мой «Абрамс» так и не был уничтожен! Я из-за него и вернулся, чтобы найти и добить его. Он стал для меня как «Моби Дик» для капитана Ахава из той детской книжки. Понял, что у меня как будто осталось здесь какое-то незаконченное дело. Ну и конечно, я вернулся из-за своих ребят, как я могу их бросить? Мой опыт и умения еще пригодятся на СВО. Мы должны победить неприятеля и закончить спецоперацию безоговорочной победой России», — рассказал Руслан.