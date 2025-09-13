Капитуляция близко: ВСУ сравнили с немецкой армией в конце Первой мировой
Эксперт Полетаев на примере Первой мировой объяснил, почему ВСУ ждёт капитуляция
Ситуация в зоне СВО сегодня напоминает конец Первой Мировой войны, когда истощённые немцы медленно отступали под натисками Антанты. При этом ВСУ можно сравнить с войсками Германской империи образца 1918 года. Параллели провёл военный аналитик Сергей Полетаев.
По его словам, украинская оборона «находится на грани распада» даже без крупных прорывов со стороны ВС РФ. Эксперт обратил внимание, что противнику удаётся использовать дроны, чтобы замедлить наступление Армии России. Однако позиционный кризис может привести к крушению фронта для ВСУ «в совершенно неожиданном месте».
«Даже истощённая немецкая армия в 1918 году держала фронт, медленно отступая, но не допускала прорывов, пока не рассыпалась окончательно и не капитулировала», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».
Ранее в Минобороны России заявили, что в зоне действий группировки войск «Восток» Донецкая Народная Республика была полностью освобождена от ВСУ. А в Днепропетровской области Армия России взяла под контроль 12-е село. Положение украинских военных оставляет желать лучшего и на Харьковском направлении. Там наши парни захлопнули «адский котёл» вокруг двух бригад ВСУ.