Ситуация в зоне СВО сегодня напоминает конец Первой Мировой войны, когда истощённые немцы медленно отступали под натисками Антанты. При этом ВСУ можно сравнить с войсками Германской империи образца 1918 года. Параллели провёл военный аналитик Сергей Полетаев.

По его словам, украинская оборона «находится на грани распада» даже без крупных прорывов со стороны ВС РФ. Эксперт обратил внимание, что противнику удаётся использовать дроны, чтобы замедлить наступление Армии России. Однако позиционный кризис может привести к крушению фронта для ВСУ «в совершенно неожиданном месте».