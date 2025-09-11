Скандальная ситуация с внесением пятилетнего ребёнка в базу «Миротворец»* вскрыла очередной пример крайней степени «маразма» информационного пространства Украины, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его мнению, СВО необходимо завершить как можно скорее.

«Безусловно, нам как можно быстрее надо победить, чтобы весь этот маразм там закончился. Маразм, в котором страдают сами граждане Украины, которые просто находятся в информационном рабстве Зеленского и его шайки. Поэтому мы обязательно это сделаем, и все будут жить так, как надо», — заявил Картаполов журналистам.

По его словам, происходящее сейчас на Украине уже не способно вызывать удивление, поскольку там преодолены все возможные и невозможные границы нормального восприятия. Он выразил убеждённость, что России необходимо одержать победу как можно скорее, чтобы положить конец этому безумию. Парламентарий добавил, что в этом безумии страдают в первую очередь сами украинцы, находящиеся, по его мнению, в информационной зависимости от Владимира Зеленского и его окружения. В заключение депутат заявил о неизбежности достижения этой цели, после чего, как он считает, жизнь вернётся в должную колею.

Данный комментарий был дан в ответ на вопрос о возможности требования со стороны России закрыть сайт «Миротворец»* после успешного завершения специальной военной операции.

Ранее Life.ru сообщал, что в базу украинского сайта Миротворец* внесли 5-летнего мальчика из России. Его обвинили в «посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины, а также в умышленном нарушении государственной границы». Также в список попали ещё несколько 11-летних детей.