В базу украинского сайта Миротворец* внесли 5-летнего мальчика из России

Российский ребёнок в возрасте пяти лет оказался в базе данных украинского экстремистского интернет-ресурса «Миротворец»*. Персональные данные мальчика, появившегося на свет в мае 2020 года, были добавлены в список 11 сентября. Формальным основанием для этого стало обвинение в посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины, а также в умышленном нарушении государственной границы.

В тот же день, в четверг, по аналогичным обвинениям в базу были внесены сведения ещё о нескольких детях, каждому из которых по 11 лет.

Случаи размещения на «Миротворце»* информации о несовершеннолетних происходят регулярно. Ранее в списках уже фигурировали дети в возрасте от четырёх до семнадцати лет. К примеру, в 2021 году в базу экстремистского сайта была включена юная писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которой на тот момент исполнилось 12 лет. Администрация ресурса утверждала, что девочка, по их данным, принимает участие в пропагандистских мероприятиях антиукраинской направленности. Сама Савенкова заявила, что публикация личных данных детей на подобных платформах представляет собой прямое нарушение прав ребёнка. Её обращение было направлено в постпредство России при ООН, в офис генерального секретаря.

Скандально известный сайт «Миротворец»* начал работу в 2014 году. Его заявленной целью является идентификация и публикация персональных данных лиц, которые, по мнению создателей, представляют угрозу национальной безопасности Украины. За прошедшие годы в чёрный список ресурса попали данные журналистов, артистов и политиков, посещавших Крым или Донбасс, а также тех, кто по иным причинам вызвал негативную реакцию у авторов сайта.

Ранее Life.ru писал, что «Миротворец»* недавно опубликовал данные 18 российских детей, включая младенцев. Во всех случаях несовершеннолетним инкриминируется «покушение на суверенитет Украины» и «незаконное пересечение границы» — причиной послужили поездки через Ростовскую область в ЛНР и ДНР.