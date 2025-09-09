Мессенджер MAX
9 сентября, 05:23

Миротворец* внёс в базу 13-летнего школьника из России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mny-Jhee

13-летнего российского школьника внесли базу скандально известного украинского сайта «Миротворец»*. Его персональные данные опубликованы в открытом доступе.

Как утверждается на сайте, несовершеннолетний Руслан Г. «совершил покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Также подростку вменяется незаконное проникновение на территорию страны.

Публикация личных данных несовершеннолетних на «Миротворце»* происходит не впервые. Ранее в базу включались российские школьники, в том числе юная журналистка из Луганска Фаина Савенкова. Сайт регулярно подвергается критике со стороны правозащитников, международных организаций и МИД России за распространение персональной информации и угрозы в адрес указанных лиц.

Также Life.ru писал, что «Миротворец»* недавно опубликовал данные 18 российских детей, включая младенцев. Во всех случаях несовершеннолетним инкриминируется «покушение на суверенитет Украины» и «незаконное пересечение границы» — причиной послужили поездки через Ростовскую область в ЛНР и ДНР.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.

