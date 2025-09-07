Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 02:45

Режиссёра Слова пацана Крыжовникова внесли в базу украинского сайта Миротворец*

Жора Крыжовников. Обложка © kinopoisk

Жора Крыжовников. Обложка © kinopoisk

Режиссёр Жора Крыжовников, создатель сериалов «Слово пацана» и «Москва слезам не верит. Всё только начинается», попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*.

Личные данные Крыжовникова добавили на сайт в 2021 году из-за его работы продюсером сериала «Ваша честь» в Крыму. Его обвинили в «незаконной коммерческой деятельности».

Сайт «Миротворец»* публикует информацию о лицах, которых считают угрозой для национальной безопасности Украины. Часто туда попадают имена журналистов, артистов и политиков, посетивших Крым или Донбасс.

Почти ослепший от рака актёр «Полицейского с Рублёвки» стал угрозой нацбезопасности Украины
Почти ослепший от рака актёр «Полицейского с Рублёвки» стал угрозой нацбезопасности Украины

Ранее в ту же базу внесли российского кинообозревателя и видеоблогера Евгения Баженова, более известного как BadComedian. Он прославился своими ироничными разборами как российских, так и зарубежных фильмов, а также видео на актуальные социальные темы. Баженов является одним из самых популярных блогеров в русскоязычном сегменте YouTube, его канал насчитывает свыше 10 миллионов подписчиков.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar