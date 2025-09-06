Мессенджер MAX
6 сентября, 11:50

Блогера BadComedian внесли в базу сайта Миротворец*

Обложка © Wikipedia / Okras

Российский кинообозреватель и видеоблогер Евгений Баженов, известный миллионам под псевдонимом BadComedian, был внесён в базу украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на самом ресурсе.

Портал «Миротворец»*, созданный в 2014 году, ведёт базу данных лиц, которых его создатели считают причастными к действиям, наносящим ущерб национальной безопасности Украины. Как правило, в список попадают публичные люди, политики и журналисты, посещавшие Крым или поддерживающие действия России на востоке Украины. На территории РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.

Евгений Баженов является одним из самых популярных блогеров в русскоязычном сегменте YouTube, его канал насчитывает свыше 10 миллионов подписчиков. Он широко известен своими подробными и ироничными разборами российских и зарубежных кинокартин, а также созданием видео на остросоциальные темы.

Ранее стало известно, что российская актриса Александра Бортич была включена в базу данных украинского ресурса «Миротворец»* из-за своего участия в кинокартине «Викинг». Информация на сайте свидетельствует о том, что её данные были внесены ещё в 2017 году. Помимо Бортич, в список также попали её коллеги по фильму — Светлана Ходченкова и Данила Козловский.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.

Александра Мышляева
