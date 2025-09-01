Почти ослепший от рака актёр «Полицейского с Рублёвки» стал угрозой нацбезопасности Украины
Почти ослепшего от рака актёра Попова внесли в Миротворец* за старое интервью
Роман Попов потерял зрение из-за рецидива рака мозга. Обложка © Telegram / Роман Попов Официальный
Звезду «Полицейского с Рублёвки» Романа Попова, который почти ослеп из-за рака мозга, 31 августа внесли в список украинского экстремисткого сайта «Миротворец»*. «Постньюс» узнал, что карточке артист называется «российским военным преступником» и «соучастником преступлений против Украины и её граждан».
На сайте указано, что Попов «покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины и был причастен к геноциду её народа». Внести его в чистилище скандального ресурса решили из-за интервью Попова годичной давности, в котором он рассказал об опыте пребывания на СВО.
Напомним, в 2018 году у актёра «Полицейского с Рублёвки» впервые диагностировали рак мозга, но уже через год ему удалось добиться ремиссии. Активную поддержку он получал от своих товарищей и коллег по работе. Однако теперь, в 2025 году, болезнь вернулась в более тяжёлой форме с серьёзными осложнениями. В связи с этим он вынужден просить помощи у подписчиков. Не оставили его без поддержки и коллеги по цеху.
* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.