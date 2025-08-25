Паралич и слепота: Мухича из «Полицейского с Рублёвки» сразил тяжёлый рецидив рака мозга

У актёра Романа Попова из сериала «Полицейский с Рублёвки» постепенно отнимается левая сторона тела из-за рецидива рака мозга. Он плохо видит и с трудом ходит. О состоянии «Мухича» рассказала его супруга Юлия.

О рецидиве стало известно после того, как у актёра случился приступ после съёмок. Актёр и его семья надеялись, что это вовсе не рак, но Роман на всякий случай решил обследоваться. Однако диагноз подтвердился — злокачественное образование вернулось. И если несколько лет назад был всего один «очаг», то теперь их несколько. Но, несмотря на состояние, артист старается сохранять позитив – шутит, рассказывает истории. Однако болезнь даёт о себе знать.

«Иногда болит голова. Плюс у него есть проблема с левой стороной, поскольку опухоль справа, то это влияет на левую сторону. Потихонечку она отнимается. Он хуже чувствует руку, он плохо ходит. По нему видно, что человек очень болен. И что ему очень тяжело сейчас», — поделилась Юлия в программе «Звёзды сошлись» на НТВ.