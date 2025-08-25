Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

25 августа, 09:41

Паралич и слепота: Мухича из «Полицейского с Рублёвки» сразил тяжёлый рецидив рака мозга

Жена актёра Попова заявила, что у него отнимается левая сторона тела из-за рака

Актёр Роман Попов. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

У актёра Романа Попова из сериала «Полицейский с Рублёвки» постепенно отнимается левая сторона тела из-за рецидива рака мозга. Он плохо видит и с трудом ходит. О состоянии «Мухича» рассказала его супруга Юлия.

О рецидиве стало известно после того, как у актёра случился приступ после съёмок. Актёр и его семья надеялись, что это вовсе не рак, но Роман на всякий случай решил обследоваться. Однако диагноз подтвердился — злокачественное образование вернулось. И если несколько лет назад был всего один «очаг», то теперь их несколько. Но, несмотря на состояние, артист старается сохранять позитив – шутит, рассказывает истории. Однако болезнь даёт о себе знать.

«Иногда болит голова. Плюс у него есть проблема с левой стороной, поскольку опухоль справа, то это влияет на левую сторону. Потихонечку она отнимается. Он хуже чувствует руку, он плохо ходит. По нему видно, что человек очень болен. И что ему очень тяжело сейчас», — поделилась Юлия в программе «Звёзды сошлись» на НТВ.

Напомним, что в 2018 году у Попова впервые диагностировали рак мозга, но уже через год ему удалось добиться ремиссии. Активную поддержку он получал от своих товарищей и коллег по работе. Однако теперь, в 2025 году, болезнь вернулась в более тяжёлой форме с серьёзными осложнениями. В связи с этим он вынужден просить помощи у подписчиков. Не оставили его без поддержки и коллеги по цеху.

Андрей Бражников
