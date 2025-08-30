Актриса Бортич попала в список Миротворца* из-за съёмок в фильме Викинг

Российская актриса Александра Бортич была внесена в списки украинского экстремистского сайта «Миротворец»* за съёмки в фильме «Викинг». Согласно данным сайта, артистку добавили в списки ещё в 2017 году.

Кроме того, в «Миротворец»* внесены и другие актёры, принявшие участие в съёмках фильма, — Светлана Ходченкова и Данила Козловский.

Сайт «Миротворец»* был создан в 2014 году. Его цель заключается в установлении личностей и обнародовании персональных данных тех, кто якобы представляет угрозу для нацбезопасности Украины. За последние годы в списки сайта попадали журналисты, политики и артисты. В частности, в список «Миротворца»* был внесён американский журналист, обладатель Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Причиной тому послужили его публикации, в которых автор критически оценивал события на Украине.