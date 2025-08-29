Мессенджер MAX
29 августа, 03:11

Американский журналист Сеймур Херш попал в базу Миротворца*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Журналист из США, обладатель Пулитцеровской премии Сеймур Херш внесён в список украинского сайта «Миротворец»*. По информации ресурса, это произошло в июле 2023 года из-за материалов, в которых автор критически оценивал события на Украине.

Херш получил широкую известность благодаря расследованиям военных конфликтов, включая войну во Вьетнаме. В последние годы он публиковал статьи о взрывах на газопроводах «Северный поток». Журналист утверждал, что взрывные устройства были установлены в июне 2022 года водолазами ВМС США при участии норвежских специалистов. Херш также писал о коррупции на Украине и контрабанде наркотиков через порт Одессы под видом гуманитарных грузов.

А ранее Сеймур Херш заявил о возможности насильственного смещения главаря киевского режима Владимира Зеленского в случае его отказа добровольно сложить полномочия. По его словам, на роль наиболее вероятного преемника рассматривается бывший главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.

