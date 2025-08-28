Мессенджер MAX
28 августа, 12:10

Гандбольный клуб из Уфы попал в базу Миротворца*

Обложка © VK / Гандбольный клуб «Уфа-Алиса»

Гандбольный клуб «Уфа-Алиса» попал в поле зрения украинского сайта «Миротворец*», сообщает «Постньюс».

В базу 27 августа внесли генерального директора Юрия Селиверстова, главного тренера Михаила Серегина, его помощника Дмитрия Макарова и всех игроков женской команды. Причиной стало их участие в спортивной зарядке для ветеранов СВО, прошедшей месяц назад в уфимском парке «Патриот» в рамках проекта «Герои Башкортостана». После мероприятия спортсменки и ветераны сделали совместное фото. Создатели «Миротворца» расценили это как «пропаганду войны» и «посягательство на территориальную целостность Украины».

Ранее в базу данных «Миротворца»* был внесён американский режиссёр Вуди Аллен, которого обвинили в «публичной поддержке российской агрессии». Он не угодил Украине своим участием в Московском кинофестивале и тем, что допустил съёмки фильма в России. Теперь Киев его отменяет по всей стране.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.

Оксана Попова
