Гандбольный клуб из Уфы попал в базу Миротворца*

В базу 27 августа внесли генерального директора Юрия Селиверстова, главного тренера Михаила Серегина, его помощника Дмитрия Макарова и всех игроков женской команды. Причиной стало их участие в спортивной зарядке для ветеранов СВО, прошедшей месяц назад в уфимском парке «Патриот» в рамках проекта «Герои Башкортостана». После мероприятия спортсменки и ветераны сделали совместное фото. Создатели «Миротворца» расценили это как «пропаганду войны» и «посягательство на территориальную целостность Украины».