25 августа, 18:35

На Украине отменили мюзикл Вуди Аллена из-за участия в Московском кинофестивале

Вуди Аллен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Makarenko

Во Львове отменили показ мюзикла Вуди Аллена «Пули над Бродвеем». Причиной стала информация об участии режиссёра в Московской международной неделе кино. Национальный театр им. М. Заньковецкой опубликовал заявление в соцсетях. Они осудили участие обладателя «Оскара» в российских фестивалях.

Режиссёр общался с российским коллегой Фёдором Бондарчуком по видеосвязи. В этом разговоре американец похвалил российское кино. Он также рассматривал возможность поездки в Россию. Аллен отметил, что если бы получил предложение снять фильм в России, то «сел бы и подумал о том, каким бы мог быть сценарий о том, как хорошо себя чувствуешь в Москве и Петербурге».

Как сообщал Life.ru, МИД Украины назвал эту ситуацию «позором и оскорблением жертв украинских актёров и кинематографистов», которые погибли на СВО. Эта информация появилась в официальном сообщении дипломатического ведомства.

Лия Мурадьян
