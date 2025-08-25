Киев взбесился из-за Вуди Аллена и вспомнил о погибших за ВСУ актёрах из «Возвращения Мухтара»

Американский режиссёр Вуди Аллен подвергся критике со стороны Министерства иностранных дел Украины за обращение к участникам и гостям Московского международного кинофестиваля. Поводом для резкой реакции стал состоявшийся в онлайн-формате диалог кинематографиста с российским коллегой Фёдором Бондарчуком.

Во время этой беседы гость очень лестно отозвал об отечественном кинематографе и допустил, что лично посетит Россию. Аллен признался, что если бы ему предложили снимать фильм в России, то он бы поразмыслил над сценарием о хорошей жизни в Москве и Петербурге. И хотя тема конфликта на Украине не мероприятии не поднималась, МИД Незалежной не смог остаться в стороне решил, что именитого режиссёра необходимо пристыдить.