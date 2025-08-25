Мессенджер MAX
25 августа, 11:58

Киев взбесился из-за Вуди Аллена и вспомнил о погибших за ВСУ актёрах из «Возвращения Мухтара»

МИД Украины поднял шум из-за участия Вуди Аллена в Московском кинофестивале

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Makarenko

Американский режиссёр Вуди Аллен подвергся критике со стороны Министерства иностранных дел Украины за обращение к участникам и гостям Московского международного кинофестиваля. Поводом для резкой реакции стал состоявшийся в онлайн-формате диалог кинематографиста с российским коллегой Фёдором Бондарчуком.

Во время этой беседы гость очень лестно отозвал об отечественном кинематографе и допустил, что лично посетит Россию. Аллен признался, что если бы ему предложили снимать фильм в России, то он бы поразмыслил над сценарием о хорошей жизни в Москве и Петербурге. И хотя тема конфликта на Украине не мероприятии не поднималась, МИД Незалежной не смог остаться в стороне решил, что именитого режиссёра необходимо пристыдить.

«МИД Украины решительно осуждает участие американского режиссёра Вуди Аллена в Московской международной неделе кино. Это — позор и оскорбление жертвы украинских актёров и кинематографистов, которые были убиты или ранены российскими военными преступниками во время агрессии РФ против Украины», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Марк Дакаскос приехал в Москву на Международную неделю кино
Марк Дакаскос приехал в Москву на Международную неделю кино

Любопытно, что пока МИД Украины указывает Вуди Аллену, какие мероприятия можно посещать, а какие нет, глава дипломатического ведомства Андрей Сибига очень резко реагирует на замечания в адрес своего непосредственного начальника Владимира Зеленского. Но в одном министерство всё же право – вступившим в ВСУ артистам суждена одна дорога. Так, актёры из сериалов «Возвращение Мухтара» Василий Кухарский и Юрий Фелипенко были ликвидированы в боях с ВС РФ. Та же участь постигла польского актёра-наёмника из ВСУ, снимавшего убийство российского военного.

