Ещё один актёр из «Возвращения Мухтара» убит в боях за ВСУ на Украине

Украинский актёр Юрий Фелипенко, известный российским зрителям по съёмкам в сериале «Возвращение Мухтара», ликвидирован в зоне спецоперации. Мужчина осудил СВО и отправился служить в ВСУ в 2023 году. О гибели 32-летнего артиста рассказала в соцсети его супруга Екатерина.

«Юра погиб. Все детали и дата похорон позже», — написала женщина, не уточняя обстоятельства смерти Фелипенко.

Актёр родился в городе Запорожье. Окончил театральный институт в Киеве, после чего работал в украинском театре. На экране он дебютировал в 2014 году, снявшись в детективном сериале «Возвращение Мухтара-9». За плечами артиста участие в многочисленных российских кинопроектах. Фелипенко резко высказался против СВО и отправился воевать за ВСУ в 2023 году. Его зачислили в батальон ударных БПЛА «Ахиллес» 92-го отдельного штурмового батальона.

После зачисления в ВСУ актёр признался в соцсети, что боевая подготовка была слишком короткой, их научили только дисциплине и стрелять из автомата, а навыки работы с дронами обещали передать уже на передовой в боевых условиях.