24 августа, 19:39

Марк Дакаскос приехал в Москву на Международную неделю кино

Марк Дакаскос. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Mark Dacascos

Американский актёр Марк Дакаскос прибыл в Москву для участия в Международной неделе кино. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Марк Дакаскос. Видео © Telegram / Mash

Дакаскос отметил, что впервые посетил Россию в 1996 году. Спустя 29 лет он вновь оказался в столице и признался, что ему нравится Москва. В разговоре с журналистами актёр также сообщил, что «чуть-чуть» разговаривает на русском языке.

Ранее стало известно, что актёр Денис Никифоров, известный по роли тренера Сергея Макеева в сериале «Молодёжка», сломал ногу после падения у себя дома и находится на восстановлении. 48-летний актёр обратился к травматологу из-за боли в ноге, где ему диагностировали перелом кости стопы. Сейчас Никифоров отдыхает дома в гипсе.

