Марк Дакаскос приехал в Москву на Международную неделю кино
Марк Дакаскос. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Mark Dacascos
Американский актёр Марк Дакаскос прибыл в Москву для участия в Международной неделе кино. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Марк Дакаскос. Видео © Telegram / Mash
Дакаскос отметил, что впервые посетил Россию в 1996 году. Спустя 29 лет он вновь оказался в столице и признался, что ему нравится Москва. В разговоре с журналистами актёр также сообщил, что «чуть-чуть» разговаривает на русском языке.
