Марк Дакаскос приехал в Москву на Международную неделю кино

Американский актёр Марк Дакаскос прибыл в Москву для участия в Международной неделе кино. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Марк Дакаскос. Видео © Telegram / Mash

Дакаскос отметил, что впервые посетил Россию в 1996 году. Спустя 29 лет он вновь оказался в столице и признался, что ему нравится Москва. В разговоре с журналистами актёр также сообщил, что «чуть-чуть» разговаривает на русском языке.