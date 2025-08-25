Мессенджер MAX
25 августа, 15:09

Легенда Голливуда Вуди Аллен хочет снять фильм в России

Американский режиссёр Вуди Аллен допустил, что снимет фильм в России

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Известный американский режиссёр Вуди Аллен допустил, что снимет фильм в России. Такое заявление прозвучало на открытии Московской международной недели кино.

«Пока запросов нет – съёмок не будет. Но мне очень нравится русское кино, в дальнейшем планирую создать картины и в России», — сказал кинодеятель.

Также режиссёр припомнил свой неудачный видит в Москву и Ленинград ещё во времена СССР.

«Это было грубо, сложно, ничего не работало, было неудобно. Но теперь все изменилось. Следующий мой визит в Санкт-Петербург был удовольствием», — сказал 89-летний Вуди Аллен.

Аллен добавил, что тогда в Петербурге ему удалось увидеть русский балет, послушать джаз, а затем они направились в Москву на экскурсию по музеям.

Вы наверняка слышали имя Вуди Аллена, ведь он снял десятки обаятельных фильмов о любви. Среди его наиболее заметных работ: «Полночь в Париже», «Римские приключения», «Матч Поинт», «Вики Кристина Барселона», «Магия лунного света» и другие. Кстати, полное имя режиссёра — Аллен Стюарт Кёнигсберг, а его предки прибыли в США из Литвы. Он является четырёхкратным обладателем премий «Оскар».

Принявший участие в Параде Победы Эмир Кустурица рассказал, как долетел до Москвы
Ранее Вуди Аллен принял участие в Международной неделе кино в кинопарке «Москино» в формате онлайн. Участие оскароносного режиссёра не прошло мимо украинского МИДа, который сразу поднял шум, указав, что появление мастера стало позором и оскорблением.

