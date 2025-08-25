Легенда Голливуда Вуди Аллен хочет снять фильм в России

Известный американский режиссёр Вуди Аллен допустил, что снимет фильм в России. Такое заявление прозвучало на открытии Московской международной недели кино.

«Пока запросов нет – съёмок не будет. Но мне очень нравится русское кино, в дальнейшем планирую создать картины и в России», — сказал кинодеятель.

Также режиссёр припомнил свой неудачный видит в Москву и Ленинград ещё во времена СССР.

«Это было грубо, сложно, ничего не работало, было неудобно. Но теперь все изменилось. Следующий мой визит в Санкт-Петербург был удовольствием», — сказал 89-летний Вуди Аллен.

Аллен добавил, что тогда в Петербурге ему удалось увидеть русский балет, послушать джаз, а затем они направились в Москву на экскурсию по музеям.