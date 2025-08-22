Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 02:14

Вуди Аллен посетит международную неделю кино в Москве

Вуди Аллен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Makarenko

Вуди Аллен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Makarenko

Американский режиссёр Вуди Аллен посетит Международную неделю кино, которая пройдёт 24–25 августа в кинопарке «Москино».

Событие соберёт более 80 участников из более чем 20 стран, включая Китай, Индию, Турцию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Египет, Бразилию, Мексику, США, Южную Корею и Иран.

Также в программе будут участвовать режиссёр Эмир Кустурица и американский актёр Марк Дакаскос. В «Москино» состоятся панельные дискуссии, презентации проектов и круглые столы, направленные на развитие международных связей в киноискусстве.

Здравствуй, зрелость в сапогах: Сериал «Солдаты» может вернуться на экраны с новым сезоном
Здравствуй, зрелость в сапогах: Сериал «Солдаты» может вернуться на экраны с новым сезоном

Ранее Life.ru рассказывал, что компания HBO официально объявила актёрский состав на роли детей семьи Уизли в предстоящем сериале по мотивам саги о Гарри Поттере. Близнецов Фреда и Джорджа Уизли сыграют настоящие братья Тристан и Габриэль Харланд.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Культура
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar