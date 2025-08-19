HBO показала актёров из семьи Уизли в сериале о Гарри Поттере

Кинокомпания HBO официально объявила актёрский состав на роли детей семьи Уизли в предстоящем сериале по мотивам саги о Гарри Поттере. Совместное селфи новых исполнителей появилось в соцсети HBO.

Близнецов Фреда и Джорджа Уизли сыграют реальные братья Тристан и Габриэль Харланд. Роль Перси Уизли досталась Руари Спунеру, Джинни Уизли сыграет Грейси Кокрейн, а Рона Уизли — Аластер Стаут.