19 августа, 18:54

HBO показала актёров из семьи Уизли в сериале о Гарри Поттере

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/hbomax

Кинокомпания HBO официально объявила актёрский состав на роли детей семьи Уизли в предстоящем сериале по мотивам саги о Гарри Поттере. Совместное селфи новых исполнителей появилось в соцсети HBO.

Близнецов Фреда и Джорджа Уизли сыграют реальные братья Тристан и Габриэль Харланд. Роль Перси Уизли досталась Руари Спунеру, Джинни Уизли сыграет Грейси Кокрейн, а Рона Уизли — Аластер Стаут.

«Чарли сейчас в Румынии, но скоро к нам присоединится», — отметили в подписи к публикации.

Сериал по «Гарри Поттеру» от HBO Max растянут на десять лет
Недавно создатели нового сериала о Гарри Поттере выложили очередной кадр со съёмок в Великобритании. Компания HBO из США показала фотографию актёра Ника Фроста, который сыграет Хагрида. Роль главного героя досталась Доминику Маклафлину, снимок которого также был опубликован на официальной странице HBO в социальных сетях.

