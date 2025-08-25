Вуди Аллен попал в базу Миротворца* из-за участия в Московском кинофестивале

Американский режиссёр Вуди Аллен внесён в базу украинского сайта «Миротворец*». Об этом свидетельствуют данные, размещённые на портале. Скандальный сайт, созданный в 2014 году, публикует персональные данные лиц, которые, по мнению авторов, угрожают национальной безопасности Украины.

«В частности, Аллену вменяют «публичную поддержку российской агрессии», — отмечается в сообщении.

За последние годы в чёрный список попали личные данные журналистов, артистов и политиков, посещавших Крым или Донбасс, а также тех, кто вызвал негативную оценку по иным причинам. Основанием для включения Аллена в список стала его предполагаемая публичная поддержка действий России.

Ранее Life.ru писал, что Татьяна Буланова попала в базу «Миротворца»* за концерт в поддержку бойцов спецоперации. В её карточке указано, что она занималась пропагандой и поддерживала действия России на Украине.