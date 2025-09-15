Боец СВО 20 километров нёс на себе раненых товарищей под обстрелом ВСУ
Боец СВО из Подмосковья 20 километров нёс на себе раненых сослуживцев
Обложка © Telegram / Минобороны России
Военнослужащий из Подмосковья Александр Сумачаков спас раненых сослуживцев, лично вынеся их с поля боя. Он прошёл пешком около 20 километров под огнём противника, сообщает интернет-издание Regions.ru.
Инцидент произошёл на Краснолиманском направлении, где сейчас находится подразделение бойца. По информации издания, Сумачакову пришлось самостоятельно эвакуировать товарищей, и весь путь до безопасной зоны проходил под обстрелом ВСУ.
Александр Сумачаков служит в зоне специальной военной операции с осени 2022 года.
А ранее Life.ru рассказывал о 10-летнем герое из Курской области, который защитил российских военных от ВСУ. Чтобы помочь бойцам, житель оккупированного села и его сын Сергей тайно похитили оставленные украинскими солдатами патронные ленты и передали их российским военным.