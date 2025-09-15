Боец СВО 20 километров нёс на себе раненых товарищей под обстрелом ВСУ

Военнослужащий из Подмосковья Александр Сумачаков спас раненых сослуживцев, лично вынеся их с поля боя. Он прошёл пешком около 20 километров под огнём противника, сообщает интернет-издание Regions.ru.

Инцидент произошёл на Краснолиманском направлении, где сейчас находится подразделение бойца. По информации издания, Сумачакову пришлось самостоятельно эвакуировать товарищей, и весь путь до безопасной зоны проходил под обстрелом ВСУ.

Александр Сумачаков служит в зоне специальной военной операции с осени 2022 года.