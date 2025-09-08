Горыныч и Тортик: Боец СВО завёл ушастого друга на поле боя и свозил в отпуск на Байкал

Боец с позывным Горыныч нашёл на улицах ДНР истощённого питбуля, спас его и привёз с собой в отпуск на Байкал. Он рассказал Народному фронту, что ласково называет нового друга Тортиком. Милейшее видео оказалось в распоряжении Life.ru.

Пса из ДНР по кличке «Тортик» забрал боец и теперь он отдыхает на Байкале. Видео © Предоставлено Life.ru

Два месяца назад Горыныч встретил в зоне СВО уставшего и голодного пса. Ему удалось заманить животное в машину с помощью шаурмы без специй и соуса. Боец назвал его Тортик из-за блестящей шоколадной шерсти.

«Назвал его Тортиком». Почему? Да просто увидел его блестящую, как шоколад, шерсть — и в голове щёлкнуло: «Тортик, пирожочек!». Так и прилипло», — говорит боец.

С тех пор пес стал постоянным спутником хозяина: ездит с ним на работу в цех по сборке багги, радует коллег и поднимает настроение. Недавно Горыныч взял Тортика с собой в отпуск в Иркутск, где тот впервые спокойно катался в машине, купался и загорал на Байкале. За два месяца из пугливого бездомного пес превратился в смелого и радостного питомца.