14 сентября, 14:24

Танковый экипаж Князева уничтожил 30 солдат ВСУ и 5 единиц бронетехники в ДНР

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Танковый экипаж ВС РФ под командованием гвардии младшего сержанта Александра Князева успешно выполнил боевую задачу в зоне специальной военной операции. Согласно официальному сообщению Министерства обороны Российской Федерации, военнослужащие поразили 5 единиц бронетанковой техники и уничтожили 30 солдат ВСУ.

«Танковый экипаж Александра Князева уничтожил 30 украинских боевиков и пять единиц бронетехники», говорится в сообщении военного ведомства.

Действуя на территории Донецкой Народной Республики, экипаж осуществлял огневое поражение с закрытой позиции. В ходе выполнения задачи танкисты действовали профессионально и слаженно, несмотря на интенсивное противодействие противника. Высокая эффективность работы экипажа позволила подразделениям Вооружённых Сил Российской Федерации продвинуться на новых участках фронта и закрепиться на достигнутых рубежах без потерь личного состава.

В сообщении оборонного ведомства подчёркивается, что выполнение боевой задачи стало возможным благодаря высокому профессионализму и оперативности действий гвардии младшего сержанта Князева, а также всего танкового экипажа.

Пушилин заявил о критическом положения ВСУ в Константиновке
Как ранее сообщал Life.ru, артиллеристы 88-й отдельной мотострелковой бригады из состава группировки «Южная» успешно поразили два украинских пункта управления беспилотными летательными аппаратами, расположенных в районе Краматорска и Дружковки. Ликвидация данных целей привела к полной потере противником способности вести ответный огонь на указанном участке фронта.

