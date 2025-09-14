Танковый экипаж ВС РФ под командованием гвардии младшего сержанта Александра Князева успешно выполнил боевую задачу в зоне специальной военной операции. Согласно официальному сообщению Министерства обороны Российской Федерации, военнослужащие поразили 5 единиц бронетанковой техники и уничтожили 30 солдат ВСУ.

«Танковый экипаж Александра Князева уничтожил 30 украинских боевиков и пять единиц бронетехники», — говорится в сообщении военного ведомства.

Действуя на территории Донецкой Народной Республики, экипаж осуществлял огневое поражение с закрытой позиции. В ходе выполнения задачи танкисты действовали профессионально и слаженно, несмотря на интенсивное противодействие противника. Высокая эффективность работы экипажа позволила подразделениям Вооружённых Сил Российской Федерации продвинуться на новых участках фронта и закрепиться на достигнутых рубежах без потерь личного состава.

В сообщении оборонного ведомства подчёркивается, что выполнение боевой задачи стало возможным благодаря высокому профессионализму и оперативности действий гвардии младшего сержанта Князева, а также всего танкового экипажа.