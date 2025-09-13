Украинские дроноводы под Краматорском попали под разгромный удар российских гаубиц

Два украинских пункта управления дронами на Краматорско-Дружковском направлении попали под точный удар российских гаубиц «Мста-Б» 88-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Южная». Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Разведчики бригады выявили позиции противника, где находились пункты управления БПЛА. После передачи координат артиллерийские расчёты нанесли удар, первые же выстрелы легли точно по целям», — уточнили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что уничтожение вражеских объектов по управлению БПЛА существенно снизило возможности ВСУ по нанесению ответного огня на данном участке фронта.