12 сентября, 18:49

Над двумя регионами России сбили 16 дронов ВСУ за четыре часа

Минобороны: ПВО сбили 16 украинских дронов над Белгородской и Брянской областями

Обложка © Telegram / Минобороны России

Системы противовоздушной обороны в течение четырёх часов перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся атаковать объекты на территории России. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«С 15:00 до 19:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», заявили в военном ведомстве.

По данным Минобороны, пятнадцать целей были нейтрализованы в небе над Белгородской областью, один беспилотник сбит над территорией Брянской области.

Ранее сообщалось, что в ходе ночного отражения атаки ВСУ над 13 регионами России силами ПВО было уничтожено 221 украинских дрона. По данным источника, основная часть сбитых беспилотников — 85 БПЛА — пришлась на Брянскую область, тогда как на втором месте оказалась Калужская область, где ликвидировали 18 аппаратов. Также упоминалось, что позднее, в течение четырёх часов, системы ПВО перехватили ещё 22 дрона.

Анастасия Никонорова
