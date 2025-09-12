Над двумя регионами России сбили 16 дронов ВСУ за четыре часа

Системы противовоздушной обороны в течение четырёх часов перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся атаковать объекты на территории России. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«С 15:00 до 19:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — заявили в военном ведомстве.

По данным Минобороны, пятнадцать целей были нейтрализованы в небе над Белгородской областью, один беспилотник сбит над территорией Брянской области.