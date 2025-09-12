За ночь силы ПВО уничтожили 221 украинский беспилотник над регионами России
Обложка © Telegram / Минобороны России
За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 221 беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Наибольшее количество дронов — 85 — сбили над Брянской областью, 42 БПЛА перехватили над Смоленской областью, 28 — над Ленинградской областью. 18 беспилотников уничтожили над Калужской областью, 14 — над Новгородской областью. По девять дронов сбили над территориями Орловской области и Московского региона.
Семь БПЛА нейтрализовали над Белгородской областью, по 3 беспилотника — над Ростовской и Тверской областями, ещё по одному дрону — над Псковской, Тульской и Курской областями.
Ранее в порту Приморск на борту судна возникло возгорание из-за атаки ВСУ. Открытое горение на судне уже ликвидировано. Осколки и обломки БПЛА рухнули во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а так же в Ломоносовском районе (вне населённых пунктов). К счастью, никто не пострадал.