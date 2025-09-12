Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 03:44

Открытое горение на судне в порту Приморск после атаки БПЛА ликвидировано

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NickolayV

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NickolayV

В порту Приморск открытое горение на судне ликвидировано. Угроза затопления судна и разлива нефтепродуктов отсутствует. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«В порту Приморск ликвидировано открытое горение на судне. Угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет», — написал он в телеграм-канале.

Губернатор Дрозденко: Более 20 БПЛА уничтожено над Ленинградской областью
Губернатор Дрозденко: Более 20 БПЛА уничтожено над Ленинградской областью

Напомним, расчёты противовоздушной обороны отражают одну из самых массовых атак на Ленинградскую область. Системы ПВО перехватили и уничтожили более 30 украинских беспилотников. Осколки и обломки БПЛА рухнули во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а так же в Ломоносовском районе (вне населённых пунктов). К счастью, никто не пострадал.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar