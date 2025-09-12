Открытое горение на судне в порту Приморск после атаки БПЛА ликвидировано

В порту Приморск открытое горение на судне ликвидировано. Угроза затопления судна и разлива нефтепродуктов отсутствует. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«В порту Приморск ликвидировано открытое горение на судне. Угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет», — написал он в телеграм-канале.

Напомним, расчёты противовоздушной обороны отражают одну из самых массовых атак на Ленинградскую область. Системы ПВО перехватили и уничтожили более 30 украинских беспилотников. Осколки и обломки БПЛА рухнули во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а так же в Ломоносовском районе (вне населённых пунктов). К счастью, никто не пострадал.