Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 03:25

В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов после атаки ВСУ

Губернатор Дрозденко: ПВО уничтожила более 30 БПЛА над Ленинградской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили более 30 украинских беспилотников над Ленинградской областью. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В порту Приморск на борту судна возникло возгорание. Сработала система пожаротушения, возгорание ликвидируется.

Осколки и обломки БПЛА рухнули во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а так же в Ломоносовском районе (вне населённых пунктов). К счастью, никто не пострадал. Отражение атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжается.

В Ленобласти сработала система ПВО, в аэропорту Пулково введён план Ковёр
В Ленобласти сработала система ПВО, в аэропорту Пулково введён план Ковёр

Напомним, ранее силы ПВО работали по БПЛА над территорией Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского и Выборгского районов Ленобласти и Пушкинского района Петербурга. По предварительным данным, обломки БПЛА упали в городе Тосно на улицах Промышленная и Чехова. Указанные места оцеплены, возгораний и пострадавших нет.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar