Губернатор Дрозденко: Более 20 БПЛА уничтожено над Ленинградской областью

Средствами противовоздушной обороны над Ленинградской областью уничтожено более двадцати украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Силы ПВО работают по БПЛА над 5 районами Ленобласти и 1 районом Петербурга.

«Силы ПВО работают по БПЛА над территорией Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского и Выборгского районов Ленобласти и Пушкинского района Петербурга. В ряде мест зафиксировано падение обломков», — говорится в заявлении губернатора.

По предварительным данным, обломки БПЛА упали в городе Тосно на улицах Промышленная и Чехова. Указанные места оцеплены, возгораний и пострадавших нет. Отражение атаки беспилотников продолжается.