12 сентября, 01:37

Губернатор Дрозденко: Более 20 БПЛА уничтожено над Ленинградской областью

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Средствами противовоздушной обороны над Ленинградской областью уничтожено более двадцати украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Силы ПВО работают по БПЛА над 5 районами Ленобласти и 1 районом Петербурга.

«Силы ПВО работают по БПЛА над территорией Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского и Выборгского районов Ленобласти и Пушкинского района Петербурга. В ряде мест зафиксировано падение обломков», — говорится в заявлении губернатора.

По предварительным данным, обломки БПЛА упали в городе Тосно на улицах Промышленная и Чехова. Указанные места оцеплены, возгораний и пострадавших нет. Отражение атаки беспилотников продолжается.

Ранее сообщалось, что в ночь с 11 на 12 сентября в Ленинградской области была объявлена опасность атаки БПЛА. В аэропорту Пулково ввели план «Ковёр». Были зафиксированы задержки и отмены авиарейсов, в частности, борт Тбилиси — Санкт-Петербург кружил в районе города Бокситогорск, ещё один самолёт — в районе Лодейного поля, рейс из Батуми.

