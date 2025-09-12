Мессенджер MAX
12 сентября, 00:17

Собянин: Силы ПВО сбили ещё два БПЛА, летевших в сторону Москвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Расчёты противовоздушной сбили ещё два беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины (ВСУ), летевших в сторону Москвы. Менее чем за два часа в Московской области было уничтожено в общей сложности девять украинских дронов. На месте падения обломков беспилотников работают сотрудники экстренных служб.

«Уничтожены ещё два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Собянина.

Собянин: Силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву

Кроме того, система противовоздушной обороны сработала над территорией юго-западной части Ленинградской области РФ. В петербургском аэропорту Пулково ввели план «Ковёр». В данный момент на вылет задерживаются 8 рейсов, 3 отменено. Борт Тбилиси — Санкт-Петербург кружит в районе города Бокситогорск, ещё один самолёт — в районе Лодейного поля, рейс из Батуми.

