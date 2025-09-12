Собянин: Силы ПВО сбили ещё два БПЛА, летевших в сторону Москвы

Расчёты противовоздушной сбили ещё два беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины (ВСУ), летевших в сторону Москвы. Менее чем за два часа в Московской области было уничтожено в общей сложности девять украинских дронов. На месте падения обломков беспилотников работают сотрудники экстренных служб.

«Уничтожены ещё два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Собянина.