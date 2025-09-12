Мессенджер MAX
11 сентября, 22:54

Собянин: Силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

В ночь с 11 на 12 сентября силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинских беспилотников в Московской области. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Согласно его данным, расчёты ПВО перехватили четыре дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые летели в сторону Москвы. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Как сообщает SHOT, жители Одинцовского района слышали серию взрывов, начиная с 01:15. По словам очевидцев, в небе произошли вспышки и раздавался звук мотора. Также о взрывах сообщили жители города Наро-Фоминск.

За ночь силы ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников над регионами России

Напомним, незадолго до этого система противовоздушной обороны сработала в Смоленске. В воздушном пространстве города прозвучало от трёх до пяти взрывов. Местные жители сообщали, что в небе произошли вспышки, у автомобилей сработали сигнализации.

