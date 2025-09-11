За ночь силы ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников над регионами России
Обложка © Telegram / Минобороны России
За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Наибольшее количество дронов — шесть — сбили над Воронежской областью. Пять БПЛА перехватили над Белгородской областью, по два беспилотника — над Брянской и Курской областями. Ещё по одному дрону уничтожили над Липецкой и Тамбовской областями.
Ранее российские силы взяли под огневой контроль ключевой участок дороги между Херсоном и Николаевом. Вооружённые силы Украины по этим направлениям уже не двигаются — для них слишком опасно. В качестве альтернативного маршрута ВСУ используют объездной путь через Снигирёвку.