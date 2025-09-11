Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 03:22

Губернатор Гусев: Более пяти беспилотников ВСУ уничтожили в Воронежской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали более пяти беспилотников на территории Воронежской области. По предварительной информации, жертв и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Гусев.

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО на территории четырёх районов области и у её границ были обнаружены и уничтожены более 5 беспилотных летательных аппаратов», — уточнил глава региона.

Режим опасности атаки БПЛА был отменён.

Дрон ВСУ атаковал здание администрации в Курской области
Дрон ВСУ атаковал здание администрации в Курской области

Ранее сообщалось, что за шесть часов силы ПВО нейтрализовали 23 украинских беспилотника над Белгородской, Курской и Самарской областями. По данным Министерства обороны России, большая часть дронов — 18 — была сбита над Белгородской областью. Ещё четыре беспилотника были уничтожены над Курской областью, и один — над Самарской.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar