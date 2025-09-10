Мессенджер MAX
10 сентября, 17:43

Российские силы ПВО за шесть часов сбили 23 украинских дрона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Силы ПВО за последние шесть часов сбили 23 украинских беспилотника над тремя российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобороны, 18 вражеских дронов было сбито над территорией Белгородской области, четыре — над Курской и один — над Самарской областью.

Появилось первое фото разбитой школы-интерната после удара ВСУ в Ростовской области
Ранее сообщалось, что дрон ВСУ атаковал здание администрации в Курской области. Врио губернатора региона Александр Хинштейн призвал граждан быть бдительными, избегать приближения к обломкам беспилотников и незамедлительно информировать экстренные службы о любых подозрительных находках.

