Российские силы ПВО за шесть часов сбили 23 украинских дрона
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016
Силы ПВО за последние шесть часов сбили 23 украинских беспилотника над тремя российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«В период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.
Как уточнили в Минобороны, 18 вражеских дронов было сбито над территорией Белгородской области, четыре — над Курской и один — над Самарской областью.
Ранее сообщалось, что дрон ВСУ атаковал здание администрации в Курской области. Врио губернатора региона Александр Хинштейн призвал граждан быть бдительными, избегать приближения к обломкам беспилотников и незамедлительно информировать экстренные службы о любых подозрительных находках.