Российские силы ПВО за шесть часов сбили 23 украинских дрона

Силы ПВО за последние шесть часов сбили 23 украинских беспилотника над тремя российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобороны, 18 вражеских дронов было сбито над территорией Белгородской области, четыре — над Курской и один — над Самарской областью.