Появилось первое фото разбитой школы-интерната после удара ВСУ в Ростовской области. На опубликованных телеграм-каналом Don Mash кадрах видны значительные повреждения здания: выбитые окна, разрушенный стены и следы взрывной волны.

Все 73 воспитанника и пятеро сотрудников были эвакуированы в пункт временного размещения. Двоих раненых работников доставили в больницу — один уже выписан, второй остается под наблюдением врачей. Занятия переведены на дистанционный формат до завершения оценки ущерба и восстановительных работ.