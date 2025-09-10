Мессенджер MAX
10 сентября, 13:31

Появилось первое фото разбитой школы-интерната после удара ВСУ в Ростовской области

Don Mash: Появилось фото разбитого при ударе ВСУ по Ростовской области интерната

Обложка © Telegram / Don Mash

Появилось первое фото разбитой школы-интерната после удара ВСУ в Ростовской области. На опубликованных телеграм-каналом Don Mash кадрах видны значительные повреждения здания: выбитые окна, разрушенный стены и следы взрывной волны.

Воспитанники школы-интерната в Ростовской области. Фото © Telegram / Don Mash

Все 73 воспитанника и пятеро сотрудников были эвакуированы в пункт временного размещения. Двоих раненых работников доставили в больницу — один уже выписан, второй остается под наблюдением врачей. Занятия переведены на дистанционный формат до завершения оценки ущерба и восстановительных работ.

В Курске произошло возгорание из-за падения обломков беспилотника ВСУ
Напомним, украинские военные совершили ночной обстрел специализированного образовательного учреждения в Матвеево-Курганском районе, где обучаются 73 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Всех детей и сотрудников эвакуировали.

Мария Любицкая
