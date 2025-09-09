Мессенджер MAX
Регион
9 сентября, 20:04

В Курске произошло возгорание из-за падения обломков беспилотника ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В Курске произошло возгорание из-за падения обломков беспилотника. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности мэра города Сергей Котляров.

Он уточнил, что инцидент произошёл на улице Союзной. Согласно предварительным данным, никто не пострадал. На место прибыли сотрудники спецслужб.

«Как и прежде, после того, как специалисты все обследуют, проведём подомовой обход», — добавил Котляров.

И.о. главы Курска напомнил, что гражданам не следует приближаться к обломкам беспилотных летательных аппаратов и трогать их. В случае обнаружения фрагментов сбитых БПЛА необходимо сообщить об этом по телефону 112.

«Небо под контролем»: Россия снова сбила рой дронов над Чёрным морем
Прошлой ночью под удар украинских БПЛА в очередной раз попала Белгородская область. По данным местного губернатора Вячеслава Гладкова, в результате атаки произошло возгорание на нефтебазе, расположенной в населённом пункте Прохоровка. Подробнее о случившемся читайте в материале Life.ru.

