В Курске произошло возгорание из-за падения обломков беспилотника ВСУ

В Курске произошло возгорание из-за падения обломков беспилотника. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности мэра города Сергей Котляров.

Он уточнил, что инцидент произошёл на улице Союзной. Согласно предварительным данным, никто не пострадал. На место прибыли сотрудники спецслужб.

«Как и прежде, после того, как специалисты все обследуют, проведём подомовой обход», — добавил Котляров.

И.о. главы Курска напомнил, что гражданам не следует приближаться к обломкам беспилотных летательных аппаратов и трогать их. В случае обнаружения фрагментов сбитых БПЛА необходимо сообщить об этом по телефону 112.