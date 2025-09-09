Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 06:15

Украинские дроны попали по нефтебазе под Белгородом, пожар уже потушен

Гладков: В Белгородской области загорелась нефтебаза во время атаки дронов ВСУ

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Украинские военные атаковали при помощи беспилотников Белгородскую область в ночь на 9 сентября, в результате нападения произошёл пожар на нефтебазе в посёлке Прохоровка, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пожар на нефтебазе в посёлке Прохоровка полностью ликвидирован. Пострадавших нет. В результате атаки есть повреждения резервуаров. Для борьбы с огнём, помимо техники МЧС, привлекались пожарные поезда», — говорится в тексте.

Силы ПВО уничтожили 31 украинский дрон над регионами России за ночь
Силы ПВО уничтожили 31 украинский дрон над регионами России за ночь

Ранее сообщалось, что 7 сентября в Борисовском районе Белгородской области местный житель пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона. Инцидент произошёл в селе Грузское. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение правой голени, после чего самостоятельно обратился за помощью в Борисовскую центральную районную больницу.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar