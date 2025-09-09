Силы ПВО уничтожили 31 украинский дрон над регионами России за ночь
Силы противовоздушной обороны России в течение ночи с 23:00 8 сентября до 7:00 9 сентября уничтожили 31 украинский беспилотник самолётного типа. Согласно данным Минобороны РФ, наибольшее количество целей было нейтрализовано над акваторией Чёрного моря (15 БПЛА).
Также дроны сбивали над Белгородской областью (семь единиц) и Курской областью (три единицы). По два БПЛА сбито над Крымом и Краснодарским краем, по одному — над Тамбовской и Воронежской областями.
А в ночь на 8 сентября ПВО уничтожила семь украинских БПЛА. В Тульской области были сбиты три дрона, два БПЛА нейтрализованы над Смоленской областью. По одному беспилотнику уничтожили над Брянской и Рязанской областями.