8 сентября, 04:21

За прошедшую ночь силы ПВО сбили семь украинских БПЛА над регионами России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Три дрона сбили над Тульской областью, два — над Смоленской областью. По одному БПЛА уничтожили над Брянской и Рязанской областями.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:05 мск 7 сентября текущего года до 03:00 мск 8 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали дронами-камикадзе парк «Гулливер» в Калининском районе Донецка. Под один из ударов также попала школа №20. Очевидцы рассказали, что в момент атаки в парке было много людей. Шесть человек, включая ребёнка, пострадали в результате атаки ВСУ на Донецк.

