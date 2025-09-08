За прошедшую ночь силы ПВО сбили семь украинских БПЛА над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Три дрона сбили над Тульской областью, два — над Смоленской областью. По одному БПЛА уничтожили над Брянской и Рязанской областями.