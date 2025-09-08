Шесть человек, включая ребёнка, пострадали в результате атаки ВСУ на Донецк

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в результате удара беспилотника Вооружённых сил Украины по парку «Гулливер» в Калининском районе Донецка пострадали шесть гражданских лиц, в том числе один ребёнок. Среди раненых оказались три несовершеннолетних: девушки 2003 и 2006 годов рождения, а также девочка, родившаяся в 2011 году. Среди взрослых пострадавших — мужчина, родившийся в 1992 году, и двое молодых людей.

По данным местных властей, все раненые получили необходимую медицинскую помощь, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Кроме того, повреждения получили шесть жилых домов, образовательное учреждение в Донецке и Макеевке, а также два автомобиля.

Пушилин отметил, что за сутки Вооружённые формирования Украины совершили 15 атак по территории республики, применяя ствольную артиллерию калибра 155 мм и ударные беспилотники.