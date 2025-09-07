Мирный житель ранен в результате обстрела курского Рыльска украинскими войсками

В результате украинского обстрела Рыльска один гражданский получил ранения. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, 38-летний мужчина самостоятельно обратился в центральную районную больницу с ранением колена и акустической травмой. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь, однако он отказался от госпитализации.

Хинштейн пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления и призвал жителей региона сохранять бдительность. Врио губернатора особо подчеркнул необходимость не пренебрегать мерами безопасности при объявлении воздушной тревоги.