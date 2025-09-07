На Ильском НПЗ полностью потушили пожар после налёта дронов
В Краснодарском крае пожарные ликвидировали возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода, которое возникло после падения обломков беспилотника ВСУ. Об этом сообщил оперштаб региона в телеграм-канале.
«В результате [падения обломков дрона] загорелась одна из технологических установок. Пожар площадью в несколько квадратных метров оперативно ликвидировали», — сказано в тексте.
Напомним, в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае произошло возгорание технологической установки. Пострадавших нет.