7 сентября, 08:25

На Ильском НПЗ полностью потушили пожар после налёта дронов

В Краснодарском крае потушили пожар на НПЗ, возникший от падения дрона ВСУ

Обложка © freepik

В Краснодарском крае пожарные ликвидировали возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода, которое возникло после падения обломков беспилотника ВСУ. Об этом сообщил оперштаб региона в телеграм-канале.

«В результате [падения обломков дрона] загорелась одна из технологических установок. Пожар площадью в несколько квадратных метров оперативно ликвидировали», — сказано в тексте.

Напомним, в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае произошло возгорание технологической установки. Пострадавших нет.

