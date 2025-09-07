На Ильском НПЗ на Кубани после падения обломков БПЛА начался пожар
Обложка © Kandinsky / Life.ru
В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае произошло возгорание технологической установки. Как сообщает оперативный штаб региона, пожар площадью несколько квадратных метров был оперативно ликвидирован силами пожарно-спасательных подразделений.
По предварительным данным, инцидент не повлёк за собой человеческих жертв — персонал предприятия был своевременно эвакуирован в защитные сооружения. На месте происшествия продолжают работу аварийно-спасательные формирования и специальные службы.
Напомним, ранее громкие взрывы раздались в районе Анапы и в Северском районе Краснодарского края. Предварительно, система противовоздушной обороны уничтожала украинские беспилотники типа «Лютый».