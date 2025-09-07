ВСУ атакуют Ростовскую область и Краснодарский край, работает ПВО
SHOT: Над Таганрогом и Ейском прогремели как минимум 3-4 взрыва
Обложка © Telegram / Минобороны России
Несколько взрывов прозвучали над Таганрогом Ростовской области. Предварительно, ПВО сбивает украинские БПЛА на подлёте к городу. Также, по словам очевидцев, взрывы гремят в районе Ейска Краснодарского края, сообщает Telegram-канал SHOT.
Местные жители рассказали, что слышали 3-4 взрыва. При этом в небе мелькали характерные вспышки от ликвидации беспилотников. По предварительным данным, работала система противовоздушной обороны. Официальной информации пока нет.
Напомним, что накануне вечером, в период с 20:00 по московскому времени 6 сентября до полуночи, над регионами России уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Наибольшее количество дронов — 21 — ликвидировали над территорией Белгородской области.