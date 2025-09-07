Силы ПВО уничтожили 31 украинский дрон над четырьмя регионами России

В период с 20:00 по московскому времени 6 сентября до полуночи дежурными средствами противовоздушной обороны был уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 21 — было нейтрализовано над территорией Белгородской области. Ещё 6 беспилотников уничтожены над Воронежской областью, по два БПЛА сбито над Брянской областью и Республикой Крым.