Силы ПВО уничтожили 31 украинский дрон над четырьмя регионами России
ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
В период с 20:00 по московскому времени 6 сентября до полуночи дежурными средствами противовоздушной обороны был уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Наибольшее количество дронов — 21 — было нейтрализовано над территорией Белгородской области. Ещё 6 беспилотников уничтожены над Воронежской областью, по два БПЛА сбито над Брянской областью и Республикой Крым.
Ранее жителя Белгородской области ранило при ударе БПЛА ВСУ по автомобилю. Инцидент произошёл в селе Грузское. Сейчас с пострадавшим работают врачи, которые оказывают всю необходимую помощь. Автомобиль, в котором находился мужчина, загорелся от детонации.