Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 21:33

Силы ПВО уничтожили 31 украинский дрон над четырьмя регионами России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

В период с 20:00 по московскому времени 6 сентября до полуночи дежурными средствами противовоздушной обороны был уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 21 — было нейтрализовано над территорией Белгородской области. Ещё 6 беспилотников уничтожены над Воронежской областью, по два БПЛА сбито над Брянской областью и Республикой Крым.

Новости СВО. ВС РФ берут в клещи ВСУ под Шандриголово, контролируют ключевую трассу Славянск – Изюм, названы чудовищные потери Киева, 7 сентября
Новости СВО. ВС РФ берут в клещи ВСУ под Шандриголово, контролируют ключевую трассу Славянск – Изюм, названы чудовищные потери Киева, 7 сентября

Ранее жителя Белгородской области ранило при ударе БПЛА ВСУ по автомобилю. Инцидент произошёл в селе Грузское. Сейчас с пострадавшим работают врачи, которые оказывают всю необходимую помощь. Автомобиль, в котором находился мужчина, загорелся от детонации.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar