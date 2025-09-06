Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 20:19

Гладков: Жителя Белгородской области ранило при ударе БПЛА ВСУ по автомобилю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sezer66

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sezer66

Житель Белгородской области получил тяжёлые раны при ударе украинского беспилотника по автомобилю. Инцидент произошёл в селе Грузское Борисовского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мужчина с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями спины, предплечья и лица доставлен в Борисовскую ЦРБ»,написал Гладков в Telegram-канале.

В администрации добавили, что сейчас с пострадавшим работают врачи, которые оказывают всю необходимую помощь. Автомобиль, в котором находился мужчина, загорелся от детонации. Возгорание уже потушили.

В результате обстрела ВСУ в Голой Пристани Херсонской области погибла женщина
В результате обстрела ВСУ в Голой Пристани Херсонской области погибла женщина

Как сообщал Life.ru, этим же вечером из-за атаки беспилотников ВСУ на село Дунайка в Грайворонском городском округе пострадала женщина. Медики диагностировали у неё минно-взрывную травму и баротравму. Взрывной волной от детонации повредило фасад и ограждение одного из частных домов, а также припаркованный рядом автомобиль.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar