Гладков: Жителя Белгородской области ранило при ударе БПЛА ВСУ по автомобилю

Житель Белгородской области получил тяжёлые раны при ударе украинского беспилотника по автомобилю. Инцидент произошёл в селе Грузское Борисовского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мужчина с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями спины, предплечья и лица доставлен в Борисовскую ЦРБ», — написал Гладков в Telegram-канале.

В администрации добавили, что сейчас с пострадавшим работают врачи, которые оказывают всю необходимую помощь. Автомобиль, в котором находился мужчина, загорелся от детонации. Возгорание уже потушили.