Гладков: Жителя Белгородской области ранило при ударе БПЛА ВСУ по автомобилю
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sezer66
Житель Белгородской области получил тяжёлые раны при ударе украинского беспилотника по автомобилю. Инцидент произошёл в селе Грузское Борисовского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Мужчина с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями спины, предплечья и лица доставлен в Борисовскую ЦРБ», — написал Гладков в Telegram-канале.
В администрации добавили, что сейчас с пострадавшим работают врачи, которые оказывают всю необходимую помощь. Автомобиль, в котором находился мужчина, загорелся от детонации. Возгорание уже потушили.
Как сообщал Life.ru, этим же вечером из-за атаки беспилотников ВСУ на село Дунайка в Грайворонском городском округе пострадала женщина. Медики диагностировали у неё минно-взрывную травму и баротравму. Взрывной волной от детонации повредило фасад и ограждение одного из частных домов, а также припаркованный рядом автомобиль.