6 сентября, 18:43

В результате обстрела ВСУ в Голой Пристани Херсонской области погибла женщина

В Херсонской области за прошедшие сутки в результате удара с применением беспилотника погибла женщина. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Видео © Telegram / Владимир Сальдо

«За последние сутки из-за обстрелов киевского режима погиб один человек. Женщина 1955 года рождения погибла в Голой Пристани в результате попадания БПЛА», — сообщил Сальдо.

Кроме того, в посёлке Сивашское были повреждены три хозяйственные постройки, а за его пределами горел трансформатор. В селе Бехтеры был уничтожен автомобиль.

В Раденске от прилёта загорелась сухая трава на площади 35 квадратных метров. Крупный лесной пожар площадью 1,5 гектара возник в Буркутском лесничестве, но его удалось локализовать и полностью ликвидировать.

Огонь также вспыхнул в результате атак украинских сил на Алешки, Геройское, Горностаевку, Заводовку, Казачьи Лагеря, Каховку, Каиры, Новую Каховку, Новую Маячку, Подстепное, Саги и Старую Збурьевку.

Ранее Life.ru сообщал, что в результате удара беспилотника по служебному автобусу в Валуйском городском округе Белгородской области погиб водитель автобуса, ещё один пассажир получил ранения. Его транспортировали в ЦРБ Валуек, где врачи оказывают всю требуемую помощь. Другой пассажир, находившийся в машине, не пострадал.

Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Александра Мышляева
