Дроны ВСУ дважды пытались убить электриков во время ремонта ЛЭП в Энергодаре
Мэр Энергодара сообщил о попадании дрона ВСУ по бригаде и машине электриков
Машина электриков после повторного удара ВСУ. Обложка © Telegram / Пухов Live
Украинские военные при помощи дрона нанесли удар по Энергодару в Запорожской области. Беспилотник поразил бригаду электриков, которые занимались ремонтом ЛЭП. К счастью, никто не погиб, повреждения получил служебный автомобиль. Об этом сообщает в телеграм-канале глава населённого пункта Максим Пухов.
«Враг целенаправленно добил подбитую машину электриков, повторной атакой. Это не война, а терроризм. У этих существ нет ни чести, ни человеческого облика. Одни лишь инстинкты разрушения», — добавил чиновник.
Ранее сообщалось, что в Энергодаре (город-спутник ЗАЭС) в районе первого микрорайона стрелковым оружием сбили дрон. Он упал возле жилых домов на улице Строителей. Его мощный заряд и пояс поражающих элементов могли привести к серьёзным последствиям, но боеприпас не сдетонировал при падении.