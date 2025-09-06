Мессенджер MAX
6 сентября, 16:43

Дроны ВСУ дважды пытались убить электриков во время ремонта ЛЭП в Энергодаре

Мэр Энергодара сообщил о попадании дрона ВСУ по бригаде и машине электриков

Машина электриков после повторного удара ВСУ. Обложка © Telegram / Пухов Live

Украинские военные при помощи дрона нанесли удар по Энергодару в Запорожской области. Беспилотник поразил бригаду электриков, которые занимались ремонтом ЛЭП. К счастью, никто не погиб, повреждения получил служебный автомобиль. Об этом сообщает в телеграм-канале глава населённого пункта Максим Пухов.

Машина электриков до повторного удара дрона ВСУ. Фото © Telegram / Пухов Live

«Враг целенаправленно добил подбитую машину электриков, повторной атакой. Это не война, а терроризм. У этих существ нет ни чести, ни человеческого облика. Одни лишь инстинкты разрушения», — добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что в Энергодаре (город-спутник ЗАЭС) в районе первого микрорайона стрелковым оружием сбили дрон. Он упал возле жилых домов на улице Строителей. Его мощный заряд и пояс поражающих элементов могли привести к серьёзным последствиям, но боеприпас не сдетонировал при падении.

Татьяна Миссуми
