Украинский дрон упал на аул в Адыгее
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef
В ночь на среду дрон ВСУ упал на территории аула Афипсип республики Адыгея. О происшествии сообщил глава муниципального образования «Тахтамукайский район» Аскер Саев.
«Погибших и раненых нет. В той или иной степени пострадали три частных домовладения, в основном остекление», — написал он у себя в телеграм-канале.
Савв также добавил, что всем собственникам повреждённых домов будет оказана необходимая финансовая поддержка из средств местного бюджета.
Ранее Life.ru сообщал, что в результате удара беспилотника по служебному автобусу в Валуйском городском округе Белгородской области погиб водитель автобуса, ещё один пассажир получил ранения. Медики доставили его в центральную районную больницу города Валуйки, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ещё один пассажир не пострадал.