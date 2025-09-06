Украинский дрон упал на аул в Адыгее

В ночь на среду дрон ВСУ упал на территории аула Афипсип республики Адыгея. О происшествии сообщил глава муниципального образования «Тахтамукайский район» Аскер Саев.

«Погибших и раненых нет. В той или иной степени пострадали три частных домовладения, в основном остекление», — написал он у себя в телеграм-канале.

Савв также добавил, что всем собственникам повреждённых домов будет оказана необходимая финансовая поддержка из средств местного бюджета.