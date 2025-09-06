Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 13:43

Украинский дрон упал на аул в Адыгее

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

В ночь на среду дрон ВСУ упал на территории аула Афипсип республики Адыгея. О происшествии сообщил глава муниципального образования «Тахтамукайский район» Аскер Саев.

«Погибших и раненых нет. В той или иной степени пострадали три частных домовладения, в основном остекление», — написал он у себя в телеграм-канале.

Савв также добавил, что всем собственникам повреждённых домов будет оказана необходимая финансовая поддержка из средств местного бюджета.

Обломки дрона ВСУ найдены в районе посёлка Ильский на Кубани
Обломки дрона ВСУ найдены в районе посёлка Ильский на Кубани

Ранее Life.ru сообщал, что в результате удара беспилотника по служебному автобусу в Валуйском городском округе Белгородской области погиб водитель автобуса, ещё один пассажир получил ранения. Медики доставили его в центральную районную больницу города Валуйки, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ещё один пассажир не пострадал.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Адыгея, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar